Via Toffetti, tenta una rapina durante una videochiamata ma viene arrestato

Milano, 31 maggio 2023 – Si è trovato a fare i conti con un ladro intrufolatosi in casa sua che gli ha messo le mani al collo mentre era sdraiato sul letto, impegnato in una videochiamata al cellulare. Una scena vista in tempo reale dall'interlocutore. Come in un film d'azione. Vittima, un quarantacinquenne italiano residente in via Toffetti, zona Porto di Mare.

Il ladro violento, trentenne pakistano senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e irregolare, è stato poi arrestato dalla polizia. Il trentenne è entrato nel condominio poco dopo le 22.30 di martedì, è salito al primo piano e ha rotto la maniglia della porta di un appartamento con una mazzuola, senza però riuscire a entrare in casa. Allora è sceso, ha buttato l'arnese in cortile e si è diretto nell'altra scala, dove ha raggiunto il secondo piano e ha trovato una porta aperta.

Così è entrato nell'alloggio con passo felpato e ha raggiunto la camera da letto, dove c'era il proprietario di casa di 45 anni sdraiato sul letto, assorto in una videochiamata interrotta all'improvviso, quando il pakistano lo ha aggredito. L'uomo ha reagito e ha scaraventato il pakistano fuori di casa, sotto gli occhi sbalorditi della persona che parlava con lui a distanza. Nel frattempo altri condòmini che si erano accorti dell'intruso nel palazzo avevano già chiamato il 112. All'arrivo della Volante, il trentenne è stato bloccato e arrestato. In più è stato denunciato dalla residente del primo piano per tentata violazione di domicilio.