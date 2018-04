Milano, 3 aprile 2018 - Ladro d'auto bloccato a Milano. Alle 16.45 di lunedì, un moldavo di 23 anni ha notato un ragazzo che armeggiava assieme a un complice vicino alla portiera di una Mercedes, in via Cividale del Friuli, e quando hanno rotto il vetro è intervenuto per fermarli. Il 23enne è riuscito a bloccare solo uno dei malviventi, un 17enne, fino all'arrivo dei carabinieri che, dopo il controllo delle generalità, hanno scoperto che aveva un precedente e un mandato di cattura per scontare un mese nel carcere minorile Beccaria.