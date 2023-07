Milano, invitano a casa due ragazze conosciute online, ma loro li derubano e scappano

Pensavano di passare una piacevole serata in compagnia di due ragazze conosciute su internet e invece si sono ritrovati senza portafogli. La disavventura è capitata martedì a due italiani di 36 e 23 anni residenti a Milano.

Tutto è iniziato quando una volante della polizia è stata fermata da due giovani piuttosto agitati nei pressi di via Beltrami, nella zona di largo Cairoli a Milano. I due ragazzi hanno raccontato di essere stati derubati da due giovani rumene di 30 e 21 anni che avevano conosciuto su un app di incontri e poi invitate a casa di uno dei due.

Le ragazze sono arrivate all’appartamento dove era state invitate, ma dopo essere entrate hanno preso un portafogli incustodito e sono scappate via, fuggendo poi a bordo di un furgone.

Gli agenti hanno rintracciato il mezzo delle due ladre in via Creta, zona Forze Armate. All’interno c’erano le due giovani: si è scoperto che entrambe avevano precedenti, la più giovane è stata indagata per furto in concorso mentre la trentenne è stata arrestata perché in possesso di carte di credito intestate ad altri.