L’addio a Renato Perini, il “padre” della Protezione civile

Ultimo saluto a Renato Perini (nella foto), l’ex coordinatore e padre della Protezione civile di Vaprio. Ieri, i funerali del volontario che ha segnato la vita del gruppo che aveva guidato fino al 2018, dopo averlo fondato nel 1999. Lascia in eredità una lezione di altruismo che nessuno potrà dimenticare. Come il suo impegno nell’alluvione che colpì il borgo nel 2002 e che non finì in tragedia anche per la sua prontezza. Le immagini degli abitanti di Cascina Invernizzi salvati dagli elicotteri e degli animai strappati dalle acque prima che fossero trascinati via dalla furia del fiume sono entrate nell’immaginario collettivo. Il suo coraggio sei anni fa era stato riconosciuto ufficialmente, il sindaco Andrea Beretta l’aveva insignito del San Colombano, la massima onorificenza cittadina che viene assegnata a chi ha dato lustro alla città. Lunedì nella sede di via Dante i suoi uomini hanno allestito la camera ardente, decine di persone hanno voluto rendere l’ultimo omaggio all’amico. Bar.Cal.