Laboratorio e mostra “Dentro le foreste“ E poi danze popolari

Una domenica di relax, cultura e balli a Cascina Centro Parco, al Parco Nord Milano, con ingresso da via Clerici 150. Domani, continua la mostra "Dentro le foreste", dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 con visite guidate. Dalle 11, c’è il laboratorio creativo "Hai mai visto degli alberi felici?" con Egle Varisco, per bambini dai 6 agli 11 anni. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, il prato davanti alla Cascina Parco diventa il palcoscenico per le danze popolari dall’Italia e dal mondo, con l’associazione culturale "Lo Stivale che balla".