Laboratori, teatro, musica e danza per vivere le trasformazioni urbane

Rappresentazioni teatrali, flash mob di danza contemporanea, performance musicali e letture teatralizzate, diffuse e partecipate, per comprendere ed esplorare le trasformazioni del territorio, quelle che hanno modificato le skyline di Rho e Arese. Al via il progetto Playing Skyline, con performance tra ex fabbriche e nuovi cantieri, coordinato da Comune di Rho e Comune di Arese, realizzato dalle associazioni Teatro dell’armadillo, Contamina Aps e Afk Progetto giovani, con il contributo di Fondazione comunitaria Nord Milano onlus. L’obiettivo è riflettere, attraverso le arti performative partecipate, sui profili socio-culturale e urbano delle città, dal passato al futuro. Passando in luoghi che sono emblematici: l’ex Alfa Romeo, Palazzo Gardella, l’ex cotonificio Muggiani e l’area ex Diana De Silva, il polo fieristico e il nuovo teatro civico, ma anche via De Amicis e Mind, il Distretto milanese di innovazione tecnologica dove si stanno realizzando i progetti del Pnrr. Le prime attività in programma sono l’“Open call“ e il laboratorio “Urban echo“ a cura di Contamina Aps. Un laboratorio artistico di comunità dal titolo “Terrazzano tra passato e futuro“ con performance finale nella frazione di Terrazzano, tra la vecchia e la nuova scuola. L’appello è rivolto a chi è residente a Rho o interessato al tema della trasformazione urbana. A chi vuole esplorare la città con occhi nuovi attraverso il teatro, la danza e la musica. Il percorso sarà condotto da Marco De Meo, regista e performer. Verranno raccolte storie ed esperienze sulla trasformazione urbana tra i residenti e i lavoratori della città, e dai racconti nascerà una performance multidisciplinare con danza, teatro fisico, voce e musica. L’appuntamento è dal 6 aprile all’11 maggio, dalle 15 alle 17, al Teatro di Lucernate nell’ambito del centro civico di via Giulio Cesare 36. Il laboratorio è gratuito, aperto a chiunque voglia sperimentare nuove forme artistiche e condividere la propria esperienza della città.

"Ci sono tanti modi per accompagnare il cambiamento, questo è uno di essi - commenta l’assessora alla cultura Valentina Giro – I percorsi di memoria ci stanno particolarmente a cuore, perché la memoria costruisce comunità. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, per non perdere ricordi e aneddoti legati a particolari punti del territorio che si preparano a vivere una trasformazione. Sarà interessante ascoltare le voci del territorio, che raccontano il passato della città, per guardare insieme al domani". Le letture tra i cantieri, a cura di Teatro dell’armadillo e Biblioteca teatrale Dürrenmatt, saranno sabato 3 maggio, ai giardini di piazza Visconti a Rho e domenica 25 maggio nel tardo pomeriggio, nel tratto chiuso di via Allende, di fronte a Palazzo Gardella ad Arese.

Roberta Rampini