La villa del boss diventa casa di accoglienza

Una casa per uomini soli, papà separati, ragazzi che attraversano un momento di difficoltà e non hanno un posto dove stare. Il Comune ha deciso di trasformare una villa lussuosa, appartenuta al boss Michele Franco, in un luogo di accoglienza per chi ha bisogno. L’immobile confiscato alla criminalità organizzata e riassegnato al Comune per scopi sociali torna a vivere, grazie all’associazione Una Casa Anche Per Te (Ucapte) e al Decanato di Cesano Boscone che avvieranno un progetto di accoglienza per uomini soli. Diventerà "Casa Pio La Torre", in memoria dell’onorevole ucciso dalla mafia nel 1982, insieme a Rosario Di Salvo, attivista e compagno di battaglie di Pio La Torre, anche lui ammazzato da Cosa nostra. "Ci avviciniamo con orgoglio e commozione al 21 marzo, Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia - commenta il sindaco Fabio Bottero (nella foto) -. Il segno tangibile dell’azione dello Stato contro la criminalità organizzata sono i beni confiscati e restituiti alla collettività. Ridiamo vita a questo immobile destinandolo a un progetto mai realizzato sui nostri territori". Alla cerimonia di inaugurazione (11 marzo) ci saranno anche gli studenti del liceo Maffeo Vegio di Lodi e del Sofonisba Anguissola di Cremona. A questi giovani il consiglio comunale ha deciso di dare un riconoscimento per ringraziarli dell’impegno profuso per riqualificare la villetta di via Boccaccio, insieme agli altri volontari.

Fr.Gr.