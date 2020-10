Ornella Vanoni, 86 anni, è positiva al Covid-19. A raccontarlo è stata lei stessa sulla sua pagina Facebook, dove ha pubblicato una foto che la ritrae nel suo letto, con i soliti, inconfondibili capelli rossi che escono dalle coperte. "Mi ha presa! Sto bene", fa sapere la signora della canzone. "Sono asintomatica e quindi ne uscirò prestissimo", ha detto rassicurando immediatamente tutti i suoi fan.

Per un personaggio famoso che si ammala c’è un altro che guarisce e sceglie di fare il testimonial. È il caso di Zlatan Ibrahimovic che scende in campo al fianco della Regione Lombardia per contrastare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Il campione del Milan, che ha sconfitto Covid-19, ha infatti accettato la proposta del presidente Attilio Fontana di diventare protagonista di un video nel quale chiede il rispetto del distanziamento e dell’uso della mascherina. "Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus", è il messaggio del calciatore rossonero.

"L’idea di coinvolgere Ibra - spiega il governatore - mi è venuta la sera del derby. Zlatan tornava in campo dopo la convalescenza e a quel punto ho pensato che avrebbe potuto aiutarci a lanciare un messaggio importante.

Ha accettato subito dimostrando una grandissima sensibilità e assoluta disponibilità e per questo lo ringrazio".