La terza lettera: "Salviamo subito il Frecciarancio"

Per la terza volta in soli due mesi e mezzo hanno scritto una lettera al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere di sbloccare la situazione della tranvia "Milano-Limbiate" che "rischia" di restare al palo. Gli attivisti dell’associazione "Utenti del trasporto pubblico" (Utp) e del gruppo Facebook "Salviamo il tram della Comasina" sono tornati alla carica con una nuova e-mail alla luce soprattutto della missiva inviata, pochi giorni fa, dal Comune di Milano agli altri enti coinvolti nel progetto di riqualificazione della linea, lanciando un allarme: se non si trovano i 26 milioni di euro per gli extra-costi, entro il prossimo 30 giugno non si può bandire la gara di appalto e si perderebbe una buona parte del finanziamento statale da 59 milioni di euro sui 107 milioni, destinati da Roma all’opera infrastrutturale. La prima lettera dei Comitati risale al 17 febbraio, "con una generica risposta di impegno sulla questione" precisano i sottoscrittori, mentre alla seconda del 21 marzo non c’è stata risposta. Da qui, la terza: "Siamo fortemente preoccupati da questo silenzio, a maggior ragione dopo aver appreso che si rischierebbe, a meno di proroga, di superare il termine del 30 giugno per l’indizione della gara d’appalto con conseguente perdita di tutto o parte del finanziamento statale – scrivono –. Ci risulta anche che potrebbe essere necessario un ulteriore adeguamento dei costi ai nuovi prezziari in vigore". La richiesta dei Comitati al ministro Salvini è "di attivarsi affinché venga concessa una proroga per l’indizione della gara e contestualmente venga individuato il provvedimento per l’integrazione del finanziamento da inserire nella prima riunione utile del Cipess. Il progetto della tranvia Milano-Limbiate non deve essere accantonato!".

Giuseppe Nava