La telemedicina in farmacia per esami e referti rapidi

Si aggiunge un altro servizio a quelli offerti dalle farmacie comunali di Buccinasco: la telemedicina. Dopo l’ostetrica a domicilio, il servizio infermieristico e gli incontri sulla salute e sulla prevenzione, nella farmacia di via Marzabotto un altro importante servizio. Su prenotazione, si può effettuare un elettrocardiogramma con referto disponibile entro 30 minuti (costo 25 euro), holter pressorio con referto entro 24 ore (costo 40 euro) e holter ecg cardiaco con referto disponibile entro 72 ore (costo 60 euro). Per prenotare, basta contattare la Farmacia 1 al numero 02-48840980 oppure inviare un messaggio Whatsapp al numero 349-8452387. "È l’impegno dell’Azienda speciale Buccinasco, la società partecipata del Comune, che gestisce le farmacie - commenta Grazia Campese, consigliera delegata alle Politiche per la salute -. Avere la possibilità di effettuare elettrocardiogramma e holter in farmacia e ottenere i referti in tempi brevissimi, ci darà la possibilità di pensare alla salute e non rinunciare ai controlli".F.G.