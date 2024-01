La studentessa: "L’autodifesa?. Regalo di mamma"

Greta Farina è una ragazza di Milano che frequenta il corso triennale di fotografia alla CFP Bauer. Nel 2015 ha iniziato a praticare judo per avere una sicurezza maggiore e ora pratica difesa personale,

dopo essere stata vittima di cat calling.

La paura di essere aggredita da uomini ti ha portato a iscriverti a questo sport. Come mai?

"Non direi la paura ma l’inconsapevolezza che hanno gli uomini, cioè la loro stupidità. Il fatto che non riescono a contenersi e a trattenersi: questo mi porta non ad avere paura ma a evitare di farmi male. Sapere cosa fare nel momento del bisogno".

Cosa ti trasmette il judo per sentirti più sicura nel vivere in una città come Milano?

"Judo e difesa personale sono sport in cui finché non c’è un attacco tu sei tranquillo, perché tutte le mosse che impariamo sono di difesa. Gli esercizi che facciamo sono molto utili, sia teorici che pratici, ci si immedesima in una situazione di pericolo".

Ti è mai capitato di essere vittima di stalking, cat calling o altre forme di molestie?

"Sono stata vittima di cat calling molte volte per le strade di Milano, ma finché parlano posso sopportarlo. Quando torno a casa c’è sempre chi fa commenti provocatori fischiando dietro. Io la prendo anche sul ridere perché finché stanno lì seduti e mi dicono “Vieni qua bella”, io rispondo e ci scherzo su...".

Da quanto tempo fai judo?

"Ho iniziato nel 2015, per tre anni. Da quando ho imparato le tecniche principali mi

sento molto più sicura a Milano. Quest’anno ho iniziato difesa personale, grazie al maestro Moreno Ragosa e a mia madre me l’ha voluto regalare".

Secondo te grazie a questo sport ci si può difendere dai malintenzionati?

"Secondo me dipende dalle situazioni, perché bisogna essere sempre pronti, infatti Moreno e gli altri maestri insegnano come difendersi. Però, essere in una palestra con un insegnante è completamente diverso da quando ti trovi in una situazione pericolosa. Quindi bisogna imparare quelle due mosse basilari e facendo così nel momento in cui ti vogliono aggredire con un’arma o meno, tu pur essendo in panico sai come reagire".

Consiglieresti questo sport ad altre ragazze come te per superare la paura di essere

aggredite?

"Assolutamente sì, ho amiche che hanno paura di andare in giro alla sera e consiglio loro il judo, perché ti aiuta a capire come comportarsi in determinate situazioni e, se non ti capita, ti senti più sicura". M.P.