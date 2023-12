La Stramilano “sottozero“ a CityLife

L’hanno ribattezzata la Stramilano “sottozero“. In pratica è stata la prima Stramilano d’inverno, in attesa della versione tradizionale e primaverali dell’ormai storica corsa meneghina, in programma il prossimo 24 marzo. La Stramilano Sottozero si è svolta ieri nel quartiere CityLife. Per la precizione, la linea di partenza era in via Stratos, proprio al centro dell’area verde del quartiere caratterizzato dai tre grattacieli Allianz, Generali e Pwc. La corsa competitiva è partita alle 9.30 mentre per la 10 chilometri ad andatura libera l’appuntamento era alle 10.30 e la 5 chilometri è iniziata subito dopo. I partecipanti che hanno tagliato il traguardo hanno ottenuto la medaglia della prima edizione della Stramilano Sottozero. "Scegliete il vostro passo, correte con la famiglia o gli amici e godetevi una mattinata di sport in uno dei quartieri più spettacolari di Milano", si leggeva nell’avviso pubblicato nel sito Internet della Stramilano Sottozero. Le promesse degli organizzatori sono state rispettate.