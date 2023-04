La strage sul lavoro "Basta chiamarle morti bianche Questi sono omicidi"

di Barbara Calderola

"Non possiamo più chiamarle morti bianche, queste parole non rendono il dramma che abbiamo di fronte. Sono omicidi". Così Vittorio Sarti, segretario regionale della Uilm-Uil, alla vigilia delle Festa del lavoro parla dell’incidente mortale di venerdì mattina al magazzino di Esselunga a Pioltello. "Servono subito investimenti soprattutto in formazione – aggiunge -. Non possiamo più accettare tragedie come quella dell’autista di Italtrans schiacciato dal suo camion. Stefano Sainaghi aveva 48 anni e non tornerà più dalla sua famiglia. È un Primo Maggio insanguinato e non deve accadere più". Stesso punto di vista di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Milano e della Lombardia: "È inconcepibile morire in questo modo in Italia nel 2023: c’è la necessità di un vero cambio di marcia sul fronte sicurezza specialmente nel settore della logistica e dell’autotrasporto. Perché vi è una unica, grande verità: nonostante tutte le belle parole che sentiamo, abbiamo perso un altro collega". L’episodio "scuote le coscienze – ancora Sarti – il 1 Maggio diventi la data di una svolta su questo fronte. Da anni ci misuriamo con un bollettino di guerra: è inaccettabile". L’infortunio ha gettato nello sconforto gli organizzatori del corte di dopodomani, a Milano. I sindacati, che hanno chiesto un incontro urgente all’azienda, vogliono "chiarezza sulle cause. Si deve squarciare il velo sul mondo degli appalti – dicono Filcams-Cgil Milano, Fisascat Cisl Milano e Uiltucs – ogni giorno per portare a casa lo stipendio muoiono tre persone, è impensabile. Serve più responsabilità da parte delle istituzioni e delle imprese". Sulla dinamica indaga la polizia locale. Sainaghi sarebbe rimasto schiacciato fra due camion, ma a investirlo sarebbe stata la sua stessa motrice. "Se confermato, l’episodio non farebbe che evidenziare la necessità di educazione – conclude Sarti -, il primo passo è la consapevolezza dei rischi. Ma serve soprattutto un cambiamento culturale, per questo dico che le parole sono fondamentali: la sicurezza dei lavoratori non può essere considerata un costo. Dopo anni di parole bisogna passare ai fatti".