La strage in sette mesi Morti 2 pedoni e 4 ciclisti

di Marianna Vazzana

MILANO

Travolti da mezzi motorizzati. È lunga la lista di pedoni e ciclisti investiti sulle strade o sui marciapiedi milanesi. Il diciottenne preso in pieno ieri da una supercar mentre aspettava il verde del semaforo tra viale Umbria e via Colletta, finito all’ospedale in gravi condizioni, è solo l’ultimo in ordine di tempo. Sabato 15 luglio la città è stata scossa dalla morte di Luciano Avigliano, di 73 anni, ucciso da una moto in viale Fulvio Testi all’angolo con via Santa Monica: secondo i primi rilievi della polizia locale l’anziano sarebbe stato agganciato dal mezzo e trascinato per decine di metri. Gravissimo il centauro, G.B., chef trentenne di un noto locale in zona Brera. L’ipotesi è che il motociclista stesse percorrendo a velocità molto sostenuta viale Testi in direzione centro e che il pedone sia passato con il rosso all’incrocio. L’ennesimo incidente mortale. Ma ce ne sono stati tanti, anche non finiti in tragedia. Lo scorso giovedì, una ciclista di 32 anni è stata urtata da un’auto in viale Cassala all’angolo con via Bussola, a pochi passi dal ponte delle Milizie e dal Naviglio Grande, da un automobilista-pirata che è fuggito dopo l’impatto. La vittima è stata accompagnata in codice giallo all’Humanitas.

E poco più di un mese fa, era il 26 giugno, un ciclista di 45 anni è stato preso in pieno da un’auto in viale Monza all’altezza del civico 272, a Villa San Giovanni, ed è stato ricoverato in gravi condizioni. Parabrezza sfondato, bicicletta scaraventata a 20 metri di distanza sono le istantanee dell’ incidente che quel pomeriggio ha paralizzato viale Monza a neanche cinque giorni di distanza dalla morte di Alfina D’Amato, ciclista sessantenne uccisa da una betoniera in piazza Durante, che si è ritrovata nell’angolo cieco mentre il mezzo svoltava da via Predabissi. La quinta vittima su dueruote da novembre. La quarta dall’inizio dell’anno. Vittima sul marciapiedi, lo scorso 9 febbraio, è stata invece la novantacinquenne Angela Bisceglia, che, appena uscita dal palazzo in cui viveva in via Valassina, zona Maciachini, è stata investita da un furgone che stava facendo retromarcia all’angolo con viale Fermi. E non ha avuto scampo.