La “storia inaspettata“ di Sibilla "La vita coi figli di un gene minore"

di Davide Falco

Sibilla Panzeri ha vinto un premio letterario parlando della vita con Alessandro, il figlio di 20 anni che soffre di disturbi dello spettro autistico. Il concorso è stato indetto dall’associazione Fitel che ha proposto la settima edizione del premio nazionale di narrativa “Storie inaspettate”. A lei il premio della giuria a tema “Cultura delle differenze. Sessismo, razzismo, discriminazione, genere, diversa identità“ e il racconto vincitore è “Figli di un gene minore“.

Il testo fa parte di una serie che Sibilla ha scritto nel corso degli anni, con l’idea che magari un domani possano prendere la forma di un libro. "Mio figlio ha la sindrome dell’X Fragile, che comporta una disabilità intellettiva, difficoltà cognitive, ma anche relazionali e disturbi del comportamento, che nel suo caso rientrano anche nello spettro autistico. Ha comportamenti ripetitivi e una sorta di distacco dalla realtà e dalle relazioni sociali tipici dei disturbi legati allo spettro dell’autismo. Ho scritto con l’idea di fare emergere le difficoltà, la sofferenza, la solitudine e le zone d’ombra che v viviamo ogni giorno noi familiari insieme ad Alessandro", spiega Sibilla. Una vita che comporta anche tante rinunce perché con una persona che non si relaziona con le altre, è difficile persino andare a mangiare una pizza o incontrare gli amici. "Nulla è scontato. Però, e lo hanno notato tante persone che gli sono vicine, Alessandro è anche in grado di sorprendere. Quando guarda i cartoni animati, un contesto che lo appassiona, prende delle battute e riesce a inserirle nella realtà, suscitando sorrisi e stupore in chi ha intorno".

La giuria del concorso ha espresso le motivazioni dell’assegnazione del premio; in un breve testo l’autrice è riuscita ad esprimere in poche parole molti contenuti. La quotidianità di Alessandro, episodi del passato e del presente che affondano le radici nella realtà, di come una persona che soffre di autismo possa dare tanto alle persone, attraverso degli sguardi, dei gesti e possa essere da stimolo per fare sempre meglio. "Mi piacerebbe che un giorno questi racconti diventino un libro, per condividere queste difficoltà ed essere d’aiuto a più persone", conclude Sibilla.