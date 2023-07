La stagione dei furti in appartamento Tre sulla scala e un “palo dell’Ortica“ ma stavolta li han presi tutti (anche lui)

di Giulia Bonezzi

"Lui era fisso che scrutava nella nottequand gh’è passaa davanti a lù on carabinier..." A chi ama Jannacci verrà in mente un personaggio leggendario delle sue canzoni – il palo della banda dell’Ortica, che "faceva il palo perché l’era el sò mestee", era il suo mestiere, anche se "l’era sguercio, non ci vedeva quasi più" – leggendo la cronaca di un furto sventato sabato sera dai carabinieri del Radiomobile di Milano in via Correggio. Quartiere elegante, in zona De Angeli-Buonarroti, ed erano solo le 22.30 quando i militari hanno sorpreso quattro individui in atteggiamenti piuttosto inequivocabili: tre arrampicati su una scala che avevano posizionato sulla facciata di un palazzo, nell’atto di armeggiare in prossimità della finestra di un appartamento del primo piano, e un quarto che si guardava intorno per controllare che i complici non venissero scoperti. Non è dato sapere se questo palo in carne ed ossa avesse problemi di vista come il suo collega musical-letterario, è certo invece che il suo lavoro è stato altrettanto inefficace perché i carabinieri li hanno presi, e stavolta "tutti, proprio tutti", incluso lui: quattro italiani senza fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e strumenti atti all’effrazione; sono stati arrestati per tentato furto in abitazione in concorso e portati in camera di sicurezza in attesa della direttissima. L’estate, con la città che soffoca e si svuota, diventa un habitat ideale per i ladri in appartamento. La polizia ha arrestato un altro aspirante incursore sabato mattina intorno alle 11 alla Bovisa. Un uomo di 44 anni, italiano, con precedenti, che ha cercato di entrare in sequenza in due appartamenti dello stesso palazzo in via Don Andreoli. Nel primo ha trovato una ventottenne di origine pachistana, nel secondo una ventenne italiana, e in entrambi i casi, quando si è accorto che gli alloggi non erano disabitati, ha desistito, ma prima che riuscisse a scappare le volanti, arrivate per la richiesta d’aiuto della ventottenne, lo hanno intercettato e arrestato per tentato furto in abitazione.

Erano riusciti a riempirsi uno zaino di merce, invece, un 28 enne marocchino e un trentenne egiziano, con precedenti e irregolari in Italia, arrestati qualche ore prima, alle sei di sabato mattina, da una volante intervenuta dopo che avevano fatto scattare l’allarme di un ristorante di sushi di corso di Porta Ticinese danneggiando la vetrina per entrare nel locale. Anche loro saranno processati per direttissima, per furto aggravato in concorso.