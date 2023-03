La sigaretta spenta male Camera da letto-trappola per una donna di 79 anni

La camera da letto si è trasformata in una trappola mortale per Maristella Bezzerri, 79 anni: le sue difficoltà di deambulazione le hanno impedito di sfuggire all’incendio e di mettersi in salvo. Le fiamme sono divampate ieri mattina nell’appartamento al primo piano di corso Vercelli 2, stabile all’angolo con piazzale Baracca: alcuni passanti si sono accorti del fumo che usciva da una finestra e hanno subito dato l’allarme ai vigili del fuoco. Il rogo ha riguardato solo la stanza in cui dormiva l’anziana, ma l’intervento immediato dei pompieri non è riuscito a salvarle la vita. Secondo le informazioni acquisite dai carabinieri, la donna era una fumatrice incallita; di conseguenza, la prima ipotesi è che la signora Maristella abbia spento male una sigaretta e che poi il mozzicone ancora acceso abbia provocato il fuoco, che ha bruciato lenzuola e materasso. I primi accertamenti investigativi avrebbero così escluso altre possibili cause, tanto che l’autorità giudiziaria ha disposto già nella tarda mattinata l’affidamento della salma ai familiari. Purtroppo non è la prima volta che una sigaretta spenta male provoca la morte di persone anziane. Nel maggio scorso, era successo per due volte in 24 ore: prima era toccato alla ottantanovenne Maria Strafile, deceduta nell’alloggio Aler di via Glovio in cui abitava; il giorno dopo, un episodio identico era costato la vita alla novantaduenne Bruna Vaccari, morta nella sua abitazione di via Serbelloni, in zona corso Venezia.

Nicola Palma