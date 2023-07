La “Scuola satellite“ sta prendendo forma

Prende sempre più forma la “Scuola satellite“ nell’edificio comunale tra le vie Lurani e Marconi, con la possibilità di avere anche il refettorio nei locali del piano interrato, da sempre a disposizione del Centro sociale anziani. I lavori di adattamento degli spazi di questa caratteristica palazzina a "L" proseguono a buon ritmo, per ospitare da settembre le 13 classi, per un totale di 270 alunni, della elementare "Papa Giovanni XXIII": i bambini traslocheranno da via Bologna, in quanto il loro plesso scolastico sarà completamente ristrutturato e riorganizzato. Per il prossimo anno scolastico, quindi, al secondo e al terzo piano dell’ala est, che volge appunto su via Marconi e per una buona parte su via Lurani, ci sarà una scuola temporanea: tutti gli arredi scolastici, i banchi, le sedie, gli armadi e le cattedre sono già stati trasferiti da via Bologna e collocati provvisoriamente nella palestra di via Lurani, in attesa di essere sistemati nelle nuove aule.

In più, i piccoli avranno a disposizione anche uno spazio dove mangiare: "Stiamo aspettando il parere positivo di Ats per il refettorio; ci sarà il pranzo scodellato per i bambini - spiega il sindaco Simone Cairo -. Mangeranno in aula, sempre scodellato, solo le due classi delle prime, seguendo le modalità della materna: tutti gli altri pranzeranno nel refettorio in due diversi turni. La palestra di via Lurani sarà a disposizione della Scuola Satellite fino alle 16. Tutti gli interventi in corso termineranno a fine agosto". Alla "Scuola Satellite" si entrerà da via Marconi; per questo motivo, il Comune ha deciso di chiudere questo tratto di via Marconi, tra via Confalonieri e via Lurani, al passaggio automobilistico in modo creare una temporanea piazza pedonale per l’entrata e l’uscita dei bambini. Giuseppe Nava