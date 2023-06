La scuola di italiano per stranieri si fa in sei

Con oltre 200 iscritti, 10 insegnanti e l’accesso agli esami per il livello A2, la scuola di italiano per stranieri ha raggiunto l’11esimo anno di attività. In questi giorni le feste di fine anno hanno salutato – in attesa di ritrovarsi a settembre per un nuovo ciclo di lezioni – un’esperienza linguistico-culturale che, voluta dall’associazione Orizzonte col patrocinio del Comune, è cresciuta e si è consolidata nel tempo. "Grazie a un corpo docente di una decina di volontari, fra cui anche un giovane della sezione locale dei boy scout, siamo riusciti a garantire tre corsi al mattino e tre al pomeriggio, per due volte alla settimana. Il numero di richieste è cresciuto fino a superare abbondantemente le 200 unità", spiega il presidente di Orizzonte Paolo Rausa, tracciando il bilancio dell’anno appena andato in archivio.

"Siamo così arrivati – prosegue – agli esami di italiano A2, che consentono di ottenere i permessi di soggiorno fino a 10 anni. L’obiettivo per il futuro è quello di ampliare l’offerta al livello B1, necessario per chiedere la cittadinanza italiana".

A San Giuliano la quota di cittadini non italiani sfiora il 20% della popolazione. La scuola di italiano per stranieri riflette questo melting pot culturale.

A.Z.