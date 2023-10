La scrittrice Zadie Smith diventa meneghina: "Amo Milano e l’Italia"

La scrittrice britannica Zadie Smith è (anche) milanese. Il sindaco Giuseppe Sala ieri le ha consegnato il Sigillo della città che doveva ricevere nel 2020 quando era ospite d’onore di Bookcity. Così, con quasi tre anni di ritardo, la scrittrice è arrivata a Milano per ricevere il riconoscimento quando è uscito il suo “L’impostore“ (Mondadori). Zadie Smith, autrice di romanzi come il cult “Denti Bianchi“, "con la lucida passione della sua scrittura ci offre stimoli preziosi, per un pensiero critico, solidale e fecondo in un momento così difficile", ha osservato il sindaco leggendo le motivazioni del riconoscimento. Autrice della Londra multiculturale, "sempre in tensione tra tradizione e modernità", come Milano. Smith ha ringraziato: "Amo questo Paese, amo Milano. L’unica cosa che mi avrebbe reso più felice é se mi avesse consegnato il passaporto italiano".