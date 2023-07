La scoperta durante i lavori per M4 Riecco il muro di San Gerolamo

Gli scavi per i lavori di M4 in via Carducci, a pochi passi da Sant’Ambrogio, hanno svelato mercoledì la porzione di un antico muro. Stando a quanto risulta a Il Giorno, in quel punto c’erano le sponde dell’antico Naviglio di San Gerolamo, vicino all’omonima chiesa, che un tempo attraversava proprio il tratto di città corrispondente oggi a via Carducci, la parte di Cerchia dei Navigli compresa tra i fossati del Castello Sforzesco e il Naviglio della Vittoria che iniziava dopo il ponte e la Pusterla di Sant’Ambrogio. I lavori per coprire il Naviglio di San Gerolamo e metà di quello della Vittoria, lungo via De Amicis, iniziarono nel 1894. Alla base: motivazioni igieniche, in quanto l’acqua spesso ristagnava. Terminati i lavori di copertura nel 1896, l’area acquistò un enorme valore. In pochi anni vennero ricostruiti tutti gli edifici che un tempo si affacciavano sul corso d’acqua.

Questo rinvenimento per ora non ha avuto effetto sui cantieri per la realizzazione della Metropolitana 4. Secondo un primo esame della Sovrintendenza, sebbene antico, non si tratta di un reperto dal valore monumentale come era invece accaduto per il muro rinvenuto nella vicina via De Amicis. Ora si attende che la stessa Sovrintendenza invii ai costruttori un vademecum su come procedere ma per ora i lavori vanno avanti. Qui sorgerà il tunnel pedonale che collegherà la Metro 4 alla Metro 2.

Giambattista Anastasio

Marianna Vazzana