La “Scintilla” della scrittura Manoscritti da tutta Italia

di Monica Autunno

Libri e storie, passione senza fine. Manoscritti a decine in arrivo da tutta Italia, infine un podio per tre. Un successo la prima edizione del concorso letterario "Scintilla", indetto dal Comune di Cassina de’ Pecchi e ufficialmente chiuso, nella cornice del Piccolo Teatro della Martesana, prossimo all’intitolazione a Monica Vitti, con la premiazione dei vincitori: Rosaura Galbiati con il racconto "Il toro di Camargue", Michele Fachin con "I funerali dell’imperatore" e Dario Riva, con il racconto "Le tre bottiglie". I tre racconti sono stati selezionati e infine scelti da una giuria di esperti, presieduta dalla giornalista e scrittrice Lauretta Colonnelli che ha presentato, durante la manifestazione, il suo libro "La vita segreta dei colori". Il concorso era stato indetto qualche mese fa dal Comune. Nessun tema “vincolante” se non il titolo, "Scintilla", "ovvero quel guizzo, quella fiamma - così i promotori - che accende la creatività dell’artista. In questo caso dello scrittore". È andata "oltre ogni aspettativa - dice Lucia Marino, l’assessore alla Cultura, deus ex machina dell’iniziativa - . Abbiamo ricevuto racconti da tutta la penisola. Pensiamo già all’edizione prossima. Partiremo prima, già in ottobre, per arrivare ad aprile con un festival ancora più ricco. E per avere più tempo per la ricezione e la valutazione dei manoscritti. La parte finale è stata una corsa". I grazie speciali: "Al direttore di Tuttoscuola, Giovanni Vinciguerra, che ha dato un contributo prezioso alla promozione del concorso e a Lauretta Colonnelli, presidente della giuria, per il tempo che ci ha dedicato". Una giurata speciale la sindaca Elisa Balconi, reduce da una "maratona di lettura". "Ho scoperto, se ve ne fosse bisogno - dice - che c’è tanta, tanta gente che scrive, e che sa scrivere bene. Che ama i libri e desidera raccontare". La giuria ha selezionato sulla base di vari criteri, tematici ma soprattutto stilistici. L’originalità delle storie e la bella scrittura hanno portato sul palco i tre designati. Tre racconti, tre ambientazioni diverse, tre stili differenti. "Ma tutti testi scritti molto bene. La descrizione della Camargue nel racconto vincitore davvero straordinaria. Il secondo classificato un capolavoro d’inventiva". Voglia di scrivere, di leggere: "È un bel segnale".