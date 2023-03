La scalata degli ecologisti "Basta con la neve finta"

Una neve diversa per i Piani di Artavaggio a Moggio e anche per i Piani di Bobbio a Barzio. Una neve che non sia quella artificiale e nemmeno destinata solo alle pista da sci da discesa. La chiedono gli attivisti del collettivo The Outdoor Manifesto che aderiscono alla mobilitazione Reimagine Winter. Una quarantina di persone sono salite ai Piani di Artavaggio, tra loro volontari di Legambiente, di Banca Etica e del Fridays for Future. E ci si mobilita anche sul cucuzzolo del monte San Primo "pelato", dove domenica si sono radunati oltre 200 ambientalisti per chiedere che la vetta più alta del Triangolo Lariano non venga trasformata in una stazione turistica. Una mobilitazione che vede unite 32 associazioni che vanno da Legambiente al Cai arrabbiate con la Regione, la Comunità Montana del Triangolo Lariano e l’amministrazione di Bellagio convinti che per salvare la montagna occorra riconvertirla alla pratica dello sci. "Niente di più sbagliato – spiega Roberto Fumagalli del Circolo Ambiente Ilaria Alpi – le stazioni sciistiche sotto i 2.000 metri sono un assoluto controsenso. La Regione Lombardia è la stessa che non più tardi di una settimana fa ha convocato un tavolo straordinario per la crisi idrica, raccogliendo finalmente l’allarme di cui noi parliamo da mesi, salvo poi buttare milioni di euro su questa montagna dove tutti quelli che sono saliti in vetta con noi domenica si sono resi conto che non c’è neppure l’ombra della neve. Da una parte dicono che occorre risparmiare l’acqua, dall’altra sono pronti a ricorrere ai cannoni sparaneve".

"È necessario ripensare il turismo invernale in chiave di sostenibilità", spiega Costanza Panella, presidente di Legambiente del Lario Orientale, contro investimenti pubblici, statali e regionali, che invece, in vista delle Olimpiadi invernali di MilanoCortina 2026 sostengono nuovi impianti di risalite pure alle quote più basse. E si fanno anche i conti. Non è solo questione di ambiente: con il caro-bollette e l’inflazione produrre un metro cubo di neve costa fino a 7 euro, 5 in più dei 2 euro della passata stagione.