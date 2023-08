La sagra cittadina di Cassano d'Adda: Caccia ai contributi per il Comune

Si cercano contributi da aziende e privati per la sagra cittadina di inizio ottobre e per le iniziative nel periodo natalizio. L’intento dell’ente è quello di mettere nelle casse comunali 35mila euro. Sarà il Comune, poi, a coordinare direttamente gli eventi staccando così la spina a comitati e associazioni che potranno però proporre iniziative. "Il Comune è l’unico soggetto in possesso dei requisiti normativi - così Antonio Capece, assessore alla Cultura (nella foto) - necessari per garantire tutti le iniziative comprese quelle legate alla sagra patronale. È responsabilità dell’ente, infatti, gestire nel proprio bilancio risorse provenienti da terzi". Coordinatore unico. "Massima collaborazione con le associazioni del territorio - continua l’assessore - che potranno proporre iniziative e attività da inserire nel palinsesto della sagra di ottobre interfacciandosi con il Comune, ma le direttive saranno esclusivamente dell’ente". "Gli sponsor sono importanti e ci aiutano certamente ad arricchire l’offerta di ogni singola manifestazione e a fare in modo che si realizzino anche più iniziative. È però ovvio che il Comune debba comunque imputare delle proprie risorse a bilancio per l’organizzazione degli eventi a sostegno del territorio. Anche questa è una scelta politica". Quest’anno alla festa del paese le bancarelle cambieranno posto. Non si potranno, infatti, utilizzare gli spazi di piazza Garibaldi e via Veneto a causa della presenza di possibili cantieri. Non mancheranno di certo altri spazi a disposizione e sarà possibile occupare le due piazze Cavour e Perrucchetti. A disposizione inoltre le vie Manzoni, Rossini, Mazzini e via Dante.S.D.