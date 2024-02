"La saggezza mette le proprie conoscenze a disposizione di chi sa coglierle"

Gemma, cosa ti aiuta ad essere sempre giovane e gioiosa?

"Non ho mai pensato di cambiare il mondo, ma cerco di mitigare gli uragani che provano a devastarlo. Non possiamo essere ostili al sapore acerbo della vita, ma possiamo addolcirlo con il valore della nostra onestà, con il culto della vera essenza della vita e non dell’apparenza…si è vecchi non per il volto solcato dalle rughe, ma per la voce spenta dell’anima".

Credi che ogni essere umano abbia il diritto di volere bene a se stesso?

"Abbiamo tutti il diritto ed il dovere di volerci bene, secondo me tutto dipende dagli occhi con cui guardi la vita…io credo che non dobbiamo perderci nei rimpianti piangendo per ciò che non si ha, per quel che avremmo potuto fare" .

L’altruismo è un’altra caratteristica, secondo te, che ci aiuta ad essere sempre giovani?

"Nulla ci appartiene ma noi apparteniamo al mondo. Nulla è mio, nulla è tuo. E’ importante vincere gli ostacoli che si frappongono tra noi e la nostra infelicità, è importante vivere il presente e non essere vittima di desideri insaziabili: apprezziamo tutto ciò che ci circonda".

Cosa diresti ai giovani d’oggi?

"Direi che il cammino della vita è misterioso ma avvincente, ogni stagione della vita ha le sue luci e le sue ombre. Apprezzate il vigore della giovinezza, ma anche i tesori nascosti nell’esperienza degli anziani".