La Rocca nel mirino Vandali ripresi dai filmati Identificati e denunciati

di Massimiliano Saggese

Presi i vandali che avevano danneggiato la facciata della Rocca Viscontea. Sono un gruppo di giovani diciottenni, una decina in tutto, che una notte di fine luglio, girando per il centro cittadino si sono lasciati andare a schiamazzi e vandalismi. Utili all’individuazione sono state le telecamere del circuito di sorveglianza cittadina che hanno catturato il branco in azione. L’amministrazione comunale di Lacchiarella ha dichiarato guerra ai vandali che da tempo imperversano per le vie del centro cittadino. La polizia locale, dopo una rapida indagine, ha individuato la decina di teppisti che ha preso prima a sassate la facciata della Rocca Viscontea staccando alcuni calcinacci. Dalle immagini si evince che dal gruppo si sono staccati due e tre elementi che si sono diretti verso la Rocca prendendola a sassate e danneggiandola. Poi alcuni calcinacci caduti dalla Rocca sono stati lanciati nel piazzale. Ora sono in corso le indagini per accertare chi del gruppo abbia partecipato al raid. I componenti del gruppo sono stati tutti individuati e sono stati convocati al comando della polizia locale per l’identificazione. I ragazzi rischiano pesanti sanzioni e la segnalazione all’autorità giudiziaria, soprattutto coloro che hanno partecipato al raid vandalico. "L’amministrazione comunale non è disposta a tollerare questi episodi - spiega il sindaco Antonella Violi -. Chi vandalizza i beni pubblici fa un danno all’intera comunità. L’Amministrazione riparerà la parte della Rocca vandalizzata perché non vogliamo nessun tipo di degrado sul nostro territorio". A Lacchiarella è in corso un forte giro di vite contro schiamazzi notturni, vandalismi, bivacchi e soprattutto contro chi abusa di bevande alcoliche. Gli agenti della polizia locale sono impegnati in una serie di controlli anche negli esercizi commerciali che vendono alcolici. Poche sere fa è stato denunciato un commerciante che ha venduto bevande alcoliche a un uomo già in evidente stato di ebbrezza. Controlli e sanzioni anche per coloro che abbandonano bottiglie e lattine per strada o nei parchi. Vandali e abuso di alcool sono un problema che assilla tutti i Comuni della metropoli che stanno ricorrendo ai ripari con ordinanze restrittive come quella emessa a Pieve che inoltre sanziona i gestori di bar e locali che vendono lattine e bottiglie e non ripuliscono all’esterno dai loro locali.