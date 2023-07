La ripresa del trasporto pubblico Tram, riattivato il 60% della rete "Al lavoro oltre 100 operai di Atm"

di Giambattista Anastasio

Il ritorno alla normalità per il trasporto pubblico, in particolare per quello di superficie, è un po’ più vicino. Da martedì mattina fino a tutta la giornata di ieri si è lavorato senza sosta per riparare i cavi aerei della rete elettrica, quelli lungo i quali corrono le linee dei tram e dei filobus, le più colpite dal nubifragio. La stessa Atm ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore si è riusciti a riattivare il 60% del servizio di superficie. Nel dettaglio, nella giornata di ieri i tram sono tornati a transitare in piazzale Maciachini (linee 2 e 4), al Parco Nord (linea 4), in Porta Lodovica (linea 15) e nella centralissima via Torino (tram 14). Le squadre Atm sono poi intervenute in piazza Castello e in piazzale Lagosta. In tutti i casi, però, i tram effettuano servizio solo su tratte parziali, mentre le vetture della linea 5 sono ancora costrette a restare in deposito. In alcuni snodi e su alcune direttrici la situazione è tuttora critica. Le operazioni di ripristino sono un po’ più lunghe e complicate di quanto si potrebbe pensare perché non si tratta sempre e solo di riparare la rete aerea ma, spesso, Atm deve attendere che le carreggiate siano liberate da tronchi, rami o addirittura interi alberi. E questo non è immediato: "Gli alberi – ha fatto sapere a tal proposito il sindaco Giuseppe Sala – non si portano via cosi, devono essere tagliati, questo vuol dire che ci si impiega del tempo". Da Atm non azzardano stime: perché tram, filvie e bus tornino alla piena operatività occorrerà ancora qualche giorno.

I tecnici e gli operai di Atm, intanto, lavorano insieme ai vigili del fuoco e alle strutture del Comune. Arrigo Giana, amministratore delegato dell’azienda di trasporto, ha diramato una nota di "ringraziamento a tutte le persone di Atm che stanno lavorando incessantemente per ripristinare le infrastrutture, le reti aeree, i depositi e le località aziendali danneggiate e per restituire quindi alla città e ai clienti il servizio pubblico di trasporto". Sono oltre 100 le persone dell’azienda, tra tecnici della manutenzione, operatori del servizio di superficie e operai, al lavoro dalla scorsa notte per riattivare i punti della rete aerea di tram e filobus danneggiati dal nubifragio. "Grazie al lavoro senza sosta delle squadre di intervento Atm che dalla scorsa notte sono impegnati per far fronte all’emergenza sono stati riparati altri importanti snodi della rete tram, dove alberi caduti e detriti avevano danneggiato gli impianti elettrici e bloccato i binari" si legge, allora, nella nota di Giana.