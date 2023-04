La rinascita dell’Ex Sisas "Il Pirellone vuole vendere Bisogna vedere a chi"

di Barbara Calderola

"Abbiamo iniziato il percorso per risanare una ferita sul territorio". Ruggero Invernizzi, sottosegretario alla presidenza della Regione, mette mano alla rinascita dell’ex Sisas, il maxi-sito inquinato - 800mila metri quadrati di estensione totale - dopo un passato da protagonista nella chimica dismesso 30 anni fa e appoggiato per tre quarti su Rodano e per un quarto su Pioltello. "Vaglieremo le proposte sulla base della sostenibilità e dei “ritorni” per le comunità locali con cui ricercheremo soluzioni condivise", aggiunge l’amministratore lanciando la manifestazione di interesse. Il programma del Pirellone, proprietario dell’area dopo la bonifica, è chiaro: "Vuole vendere. Bisognerà capire a chi", dice il sindaco Ivonne Cosciotti. Qui, nel 2011 furono rimosse 280mila tonnellate di veleni, gli stessi che una città di un milione di abitanti produce di otto mesi, cominciava così l’accidentato cammino di recupero della bomba ecologica da trenta ettari che ha rischiato di costare alla Lombardia una multa di 400 milioni minacciata dall’Europa per i ritardi nel risanamento. "Ora mancano piccole opere, ma una verifica è necessaria - chiarisce Cosciotti -. Il nostro Piano di governo del territorio parla chiaro: l’area è produttiva ed esclude la logistica pura. Qui, per per quel che ci riguarda i container non ci saranno". Invernizzi, deleghe a Controlli, Patrimonio e Digitalizzazione, parla "del carattere esplorativo dell’operazione. La previsione è che il vecchio sito venga destinato a interventi di rigenerazione urbana e ambientale, attraverso progetti innovativi finalizzati ad attuare la transizione ecologica con lo sviluppo di tecnologie che favoriscano l’economia circolare e l’uso di fonti rinnovabili anche in un’ottica di comunità energetica".

Pioltello sognava di cancellare il passato con un hub futuristico magari dedicato all’idrogeno verde "ma noi siamo un tassello del puzzle", ripete il sindaco, facendo capire che la parola d’ordine è "compartecipazione. Il rapporto con i Comuni è necessario: siamo noi a licenziare il Pgt". "La riqualificazione dell’ex Sisas - conclude il sottosegretario - è un obiettivo prioritario di tutti, nostro, di Rodano e Pioltello. E la manifestazione di interesse guarda, dopo la cessione dell’area, alla realizzazione, da parte dell’acquirente, di piani green".