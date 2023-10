La richiesta di colf e baby-sitter supera quella di badanti per anziani

La richiesta di colf e baby-sitter in Lombardia supera quella di badanti per gli anziani: (59,7% contro 40,3%). È quanto emerge dai dati diffusi da Inps ed elaborati da PoliS-Lombardia, l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia, che ha analizzato la situazione del lavoro domestico in tutte le province per il 2022.

Con 174.000 (il 19,5% del dato nazionale) lavoratori domestici dichiarati, la Lombardia è la regione con il maggior numero di addetti. In ogni area geografica regionale prevale la presenza di personale di origine straniera con punte rilevanti nell’area metropolitana di Milano l’84%, Brescia il 76,1%, Mantova il 77,3% e Bergamo il 76,1%.

Focalizzandosi sul dato territoriale, Milano e l’area metropolitana, compresa Monza Brianza, con 101.338 addetti, assorbe più della metà del fabbisogno regionale."La Giunta ha destinato due milioni di euro per il ‘Bonus Assistenti familiari’ e per l’implementazione registri e sportelli – spiega l’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini –. Abbiamo favorito l’incontro tra la domanda di servizi domiciliari di cura e l’offerta di lavoro da parte degli assistenti familiari. In particolare, il Bonus Assistenti Familiari, richiesto da 600 persone, ha un valore di 2.000.000 euro".

La richiesta di colf, babysitter e altri collaboratori rispetto a quella di badanti per anziani, è molto marcata nell’area milanese (quasi due collaboratori su tre) mentre nel resto della regione il divario si assottiglia e addirittura, si inverte nelle province di Sondrio e Lecco uniche dove prevale la richiesta di badanti.