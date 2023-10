La Rete Viola in marcia: "Fermiamo i femminicidi e le violenze domestiche"

La pioggia non ferma il popolo della Rete Viola contro le botte e i soprusi fra le pareti domestiche, il network difende mogli e fidanzate dei 28 comuni dell’Adda-Martesana, ieri in più di 700 si sono messi in marcia per "dire no al femminicidio e alla terribile spirale di vessazioni in cui tante, troppe vivono ancora anche su questo territorio". Vaprio, Cassina, Cassano, Inzago, Rodano, Pozzuolo, i centri dai quali sotto la spinta ideale dell’hashtag #nonchiuderegliocchi i cortei si sono avviati per dire ancora una volta "basta a un fenomeno che non conosce tregua". "Dal 2018 mille donne si sono rivolte ai nostri sportelli sparsi sul territorio - spiega Valentina Francapi, referente della Rete per Melzo, comune capofila - la maggior parte sono italiane, segno che dobbiamo trovare il modo di intercettare le straniere che magari non sanno che c’è la possibilità di venirne fuori". I numeri della violenza sul territorio sono rimbalzati dovunque: da gennaio a settembre le richieste di aiuto sono state 145, per 118 vittime è cominciato il percorso di rinascita, 9 sono state accolte in case rifugio. Nel 74% dei casi c’è stata un’aggressione a pugni e schiaffi, nel 95% pressioni psicologiche, per il 19% invece la violenza è anche sessuale, per il 13% economica. E’ contro tutto questo che il territorio lotta, l’obiettivo è "fare squadra per sconfiggere la brutalità". Nata cinque anni fa, la rete ha uffici che coprono tutta l’area ed è all’opera per rafforzare la collaborazione con la scuola: ai prèsidi sono state spedite lettere per mettere a punto altre iniziative, in parte già avviate e in parte da riprendere dopo la frenata al programma impressa dal Covid. In passato la passeggiata antiviolenza si era tenuta in novembre. Gradualmente è stata anticipata per non confonderla con le tante iniziative che, Comune per Comune, vengono promosse in occasione del 25 novembre, e perché sia una sorta di apertura di questi appuntamenti. "La manifestazione vuole proprio avvicinare le comunità alla Giornata anti-violenza attraverso un gesto concreto, perché ogni momento è prezioso per mettersi in cammino, insieme, verso, questo importantissimo obiettivo", spiegano le volontarie. Intanto, pensano alla necessaria opera di sensibilizzazione fra i banchi, "da dove bisogna cominciare per sconfiggere la prevaricazione". Per chi invece subisce ci sono assistenza legale, psicologo e percorsi per lasciarsi tutto alle spalle su misura. Durerà ancora un mese e mezzo la raccolta fondi sulla Rete del dono per finanziare servizi per le vittime. L’obiettivo è arrivare a 5mila euro, le donazioni possono essere fatte direttamente sul sito dell’organizzazione.