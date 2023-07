La rete idrica Gestire meglio i flussi d’acqua

"Da un lato abbiamo sistemi dinamici, come quelli climatici, che tendono a cambiare nel tempo. Dall’altro le nostre città, dinamiche a loro volta, perché si evolvono e crescono, anche molto velocemente, e che diventano più fragili rispetto ad alcune tematiche, come quella dei deflussi meteorologici". Gianfranco Becciu è professore di Costruzioni idrauliche e Idrologia al Politecnico.

La rete milanese è a prova di eventi di questa portata?

"Alcuni sistemi per la gestione delle acque urbane (fognature, canali e rogge di vario tipo sono) state progettate nel passato, quando le città erano diverse dal punto di vista urbanistico. Difficile pensare di riprogettarle, adeguarle alla velocità con cui evolve la città stessa, a fronte di sollecitazioni climatiche così forti".

Cosa si può fare quindi?

"Agire su più piani: il primo è quello del governo del territorio. Un limite al consumo di suolo, cercando di evitare la densificazione del tessuto urbano. Possiamo pensare alla riqualificazione di aree dismesse, sempre più presenti nelle aree urbane per dinamiche economiche e commerciali. Le aree abbandonate ci pongono un’opportunità: permettono di guadagnare una gestione territoriale più equilibrata".

Come riconvertire invece quelle già urbanizzate?

"Sostituendo le superfici impermeabili con materiali permeabili che permettano un deflusso più controllato, con aree capaci di accumulare temporaneamente l’acqua in maniera sicura. Ci sono

soluzioni che prendono ispirazione dai bacini della natura per ridurre i danni. E si può intervenire riconvertendo i tetti degli edifici, in modo che siano in grado di assorbire la pioggia. Tetti e superfici verdi sono strategie note da tempo: ci sono esempi positivi in molte città europee, nel Nord America, in Australia e Nuova Zelanda; noi ci siamo affacciati in tempi recenti, ma a parte alcuni casi ’spot’ non c’è un’applicazione così ampia da portare reale beneficio".

Com’è la rete fognaria a Milano: possibile ampliarla?

"Oltre alla rete fognaria vera e propria, lunga duemila chilometri, ci sono una serie di canali sotterranei che nel tempo si sono integrati. Ed è un vantaggio: raramente va in crisi anche se di fronte a certi eventi così estesi e intensi c’è poco da fare. Quello che serve è una progettazione coordinata delle diverse infrastrutture per gestire meglio il flusso".

Anche per contrastare l’altra faccia della medaglia: siccità.

"Certo. E a Milano c’è un’altra sfida: l’utilizzo delle risorse idriche non convenzionali. Abbiamo una ricchissima falda superficiale che veniva utilizzata nell’antichità. In parte solleviamo quest’acqua e la ritroviamo come problema nei parcheggi sotterranei, in metropolitana, la ripompiamo nelle fognature. Ma potrebbe essere utilizzata per irrigare i giardini, per i lavaggi strade, nei servizi. Per risparmiare acqua potabile e non sprecare nessun tipo d’acqua". Si.Ba.