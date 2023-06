La resistenza del Pride Milano La piazza: giù le mani dai nostri figli Famiglie arcobaleno, Sala in campo

di Marianna Vazzana

MILANO

Sono in subbuglio cittadini e associazioni che si battono per la difesa dei diritti delle famiglie omogenitoriali, dopo la decisione del Tribunale di Milano di annullare l’atto di nascita del figlio di una coppia gay venuto al mondo con la maternità surrogata. E non possono dormire sonni tranquilli neppure tre coppie di donne per i cui figli nati all’estero con procreazione assistita serve un altro "procedimento" di "rimozione dello stato di figlio". Oggi sarà l’occasione di gridare ancora "Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie" perché è il giorno del “Milano Pride 2023“. E a chiudere simbolicamente l’evento sarà “un parto collettivo, per la nascita di un nuovo amore“, la performance “A new love is born“ immaginata da Angelo Cruciani, già autore del flashmob del Pride 2014. Performance ideata mesi fa ma che sembra arrivare apposta come azione di protesta dopo la decisione del Tribunale. E sul tema interviene anche il sindaco Giuseppe Sala: "Nel caso della coppia di uomini, il Tribunale di Milano si è allineato alla posizione della Corte di Cassazione, come era prevedibile". Ma "in merito alle coppie genitoriali costituite da donne, è opportuno sottolineare come la sentenza di Cassazione delle Sezioni Unite (del 30 dicembre 2022, ndr) non abbia in alcun modo riguardato questa situazione".

"Si viene quindi a creare una netta discriminazione tra le coppie di donne che partoriscono all’estero e quelle che invece partoriscono in Italia. Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, partorendo in Italia, si potrebbe registrare solo la madre biologica, e poi la coppia dovrebbe rivolgersi al Tribunale dei Minori e chiedere l’adozione da parte della madre “intenzionale”. L’Amministrazione comunale valuterà con attenzione la possibilità di intervenire nel giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente dinanzi al Tribunale di Milano". Questo sarà un tema caldo anche all’evento di oggi, promosso da Cig Arcigay Milano e altre associazioni. Partenza alle 16 da piazza Repubblica e arrivo all’Arco della Pace, teatro a cielo aperto del grande evento finale dalle 18.30 fino a oltre mezzanotte.