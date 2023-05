La Regione in tour nelle aziende leader mondiali: Lutech e Malvestiti

La Regione in tour nelle aziende cinisellesi. Il presidente Attilio Fontana ha visitato la Lutech, oggi terzo player del digitale in Italia con 2.100 dipendenti e oltre mille professionisti esterni. Al governatore è stato presentato anche il Lutech Campus, uno spazio e una piattaforma di formazione, incubazione e divulgazione sulle tecnologie che vuole fornire al territorio un’opportunità nell’ottica dello sviluppo attraverso la formazione e il lavoro. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi è invece approdato in una storica eccellenza cinisellese, la Malvestiti spa. Fondata nel 1945, oggi l’azienda è condotta dalla terza generazione che è riuscita a piazzarsi in una posizione di leadership mondiale: primi in tecnologia per la divisione di costruzione stampi con designer specializzati, centri a elevata automazione, reparto erosione tra i più forniti in Europa. L’azienda forma gli allievi trasformandoli in operai qualificati e disegnatori meccanici.La.La.