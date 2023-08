La Regione apre il portafogli Via il traffico dal centro storico

di Barbara Calderola

"Senza questi soldi molte opere essenziali per il territorio sarebbero rimaste sulla carta". In cima alla lista c’è la tangenzialina Nord di Vaprio, 1,7 milioni di conto per collegare la Sp 525 e 104, paga la Regione. Nel tesoretto che il Pirellone destina alle infrastrutture viabilistiche in tutte le province, c’è anche la fetta dell’Est Milano: 3,6 milioni in arrivo per finanziare opere spesso attese da tempo immemore. Nuova puntata del Piano Lombardia, il programma di investimenti voluto da Attilio Fontana "per evitare che interventi importanti non vedano mai la luce. In questi anni il programma si è portato in dote moltissimi cantieri imprimendo una forte accelerazione alla nostra economia. Un’azione che ha determinato benefici immediati in ogni zona".

In Martesana e dintorni operai e ruspe saranno al lavoro in sette punti strategici, il conto più pesante nella perla dell’Adda per la bretellina che collegherà la nuova variante alle provinciali spostando il traffico dal centro storico, una cartolina per amanti dell’arte oggi intasato da macchine di passaggio. Il Comune centra così un obiettivo strategico "senza il quale anche il resto del sistema viabilistico completato sin qui avrebbe poco senso", sottolinea il sindaco Luigi Fumagalli.

Si scende a meno di un terzo delle risorse spedite a Vaprio per costruire la rotonda a Cassina de’ Pecchi fra le vie Trieste e Verdi (562mila euro), mentre per mettere in sicurezza via Cassiopea ne arriveranno altri 35mila.

A Cologno i fondi serviranno per realizzare il rondò fra viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro (450mila euro) e per la nuova intersezione ala rotonda tra le vie Galilei, IV Strade e Matteotti (250mila euro).

A Pessano 450mila euro permetteranno di ridisegnare le strade che entrano nella rotatoria tra la Provinciale e via Gandhi, un’opera di cui si parla da anni. Infine, a Carugate 150mila euro saranno spalmanti sul restyling di diverse arterie.

"Nell’elenco non ci sono solo grandi opere, ma anche interventi più piccoli di fondamentale importanza, però, per i contesti in cui si collocano - spiega Claudia Maria Terzi, assessora regionale alle Infrastrutture -. Il Piano è una boccata di ossigeno per i Comuni, l’obiettivo è una Lombardia sempre più accessibile e connessa, che migliora la qualità di vita degli abitanti e contribuisce alla ripresa".