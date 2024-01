La Protezione civile dona un calcio balilla al reparto di Pediatria

La Protezione civile comunale ha donato al reparto di Pediatria dell’ospedale un calcio balilla, oltre alle calze piene di dolci, per tutti i piccoli pazienti ricoverati. Ad accogliere i volontari, coordinati da Gianluca Di Stefano, è stato il direttore del reparto Guido Pellegrini. "Un grande ringraziamento va a tutto il personale sanitario, ai medici e agli infermieri per il lavoro che svolgono giorno dopo giorno", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano. Anche quest’anno la MotoBefana Cinisellese ha fatto tappa al Bassini per portare regali e sorrisi ai piccoli pazienti della neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, diretta da Paola Vizziello. Una manifestazione corale, che ha fatto tappa anche alla Rsa Il Sole e ha visto impegnati il Comune di Cinisello Balsamo, gli Iron Eagles, l’associazione Amici di Denise e l’associazione carabinieri.