La protesta dei rider: "Schiavi dell’algoritmo e con paghe più basse. Ora un cambio di rotta"

di Marianna Vazzana

Una manifestazione all’ora di pranzo. Un orario scelto non a caso: "Anche il rider deve mangiare, non consegniamo per paghe da fame". Questo lo striscione alla testa del corteo con un centinaio di rider, indetto da NIdiL Cgil Milano per protestare "contro le condizioni dei lavoratori di Glovo e Deliveroo". "Persone – sottolinea Michel De Miccoli di Filt Cgil e rider di Just Eat – che sono in balìa di un algoritmo. Alla mercè completa di piattaforme digitali, senza tutele. L’80% dei rider autonomi è in queste condizioni, schiavo di un punteggio che li costringere ad accettare tutti gli ordini". Tra le urla: "No rider, no delivery" e "Non va bene la paga", "che può essere addirittura meno di 3 euro per una consegna – sottolinea Francesco Melis di NIdiL Cgil – che comporta un lavoro di quasi un’ora, tra attesa al ristorante e spostamenti, a volte con tragitti di oltre 10 chilometri". Il corteo ha preso il via dalla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria, dove i rider hanno invitato anche colleghi di passaggio a unirsi alla manifestazione che ha fatto tappa davanti al Tribunale per poi proseguire attraversando la città fino alla sede di Glovo in via Pirelli, vicino alla stazione Centrale.

Tante, le voci dei lavoratori: "I prezzi salgono mentre a noi le paghe sono state abbassate quest’ anno". Attiv Ikbel, pakistano di 40 anni, racconta: "Lavoro come rider da 5 anni ma adesso le condizioni sono peggiorate di molto. La commissione per un ordine è scesa di 80 centesimi. Anche i chilometri percorsi valgono meno. Io sono papà di due bambini di 9 e 10 anni". Abdul Lemman fa sapere di aver avuto un incidente in strada "e sono dovuto stare a riposo per un mese senza poter lavorare. Sono dovuto andare avanti con i miei pochi risparmi e l’aiuto degli amici". C’è chi sottolinea poi che "tutta l’attrezzatura è a carico nostro". E un furto è un danno grave. "A me – racconta Alvi Mohammad Irshad – hanno rubato la bicicletta durante una consegna in un palazzo di corso Buenos Aires. Ho dovuto arrangiarmi".

"Chiediamo dignità per questi lavoratori. Vogliamo diritti e tutele", rimarcano i dicono i sindacalisti, aggiungendo che "le sentenze che ci sono state rappresentano un passo molto importante. Significa che le piattaforme non possono fare quello che vogliono. Glovo e Deliveroo devono capire che i lavoratori vanno ascoltati".

"Chiediamo diritti che i rider ancora non hanno, partendo da cose molto semplici – evidenzia Andrea Bacchin, funzionario Nidil Cgil Milano –.Parte del tempo d’attesa prima di prendere in consegna un ordine non è pagata". E "deve essere cambiata anche la struttura delle piattaforme e degli algoritmi, che incentivano eccessivamente a correre, a mettere a rischio la propria vita. Sono sistemi subdoli che portano a pensare di poter guardare di più, facendo molte più consegne, ma in realtà si tratta di obiettivi non raggiungibili". Una delegazione di rider e sindacalisti ha raggiunto gli uffici di Glovo. "L’azienda ha preso nota delle nostre richieste e ci farà sapere".