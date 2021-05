di Giambattista Anastasio Sarà discusso in Consiglio regionale a metà maggio, tra una decina di giorni. Ma lo scontro tra opposizione e maggioranza, per l’esattezza tra Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd, e Roberto Anelli, capogruppo lombardo della Lega, si è aperto già in commissione. Oggetto del contendere è un emendamento alla Legge di Semplificazione col quale Anelli chiede di prorogare di un anno il contratto di quattro dirigenti esterni attualmente in forza alla Giunta di Palazzo Lombardia. I quattro dirigenti in questione sono Diego Terruzzi, dirigente della Struttura Programmazione degli Interventi di Difesa del Suolo, Massimo Ghilardi, dirigente della Struttura Gestione delle Emergenze, Alessandro Papini,...

Sarà discusso in Consiglio regionale a metà maggio, tra una decina di giorni. Ma lo scontro tra opposizione e maggioranza, per l’esattezza tra Pietro Bussolati, consigliere regionale del Pd, e Roberto Anelli, capogruppo lombardo della Lega, si è aperto già in commissione. Oggetto del contendere è un emendamento alla Legge di Semplificazione col quale Anelli chiede di prorogare di un anno il contratto di quattro dirigenti esterni attualmente in forza alla Giunta di Palazzo Lombardia.

I quattro dirigenti in questione sono Diego Terruzzi, dirigente della Struttura Programmazione degli Interventi di Difesa del Suolo, Massimo Ghilardi, dirigente della Struttura Gestione delle Emergenze, Alessandro Papini, dirigente della Comunicazione impegnato nel Settore Eventi, e Federica Marzuoli, della Struttura di Coordinamento Programmazione Comunitaria e Gestione Fondo Sviluppo e Coesione. In tutti e quattro i casi gli incarichi sono in scadenza: questione di poche settimane per alcuni, di pochi mesi per altri. L’ammontare complessivo della proroga dei loro contratti vale poco meno di 617mila euro, come riportato nell’emendamento, di cui 293mila euro per il 2021 e i restanti per il 2022. Fin qui il quadro, ora il dibattito.

Un po’ irrituale che si passi dal Consiglio per riconfermare gli incarichi di alcuni dirigenti esterni. Anelli spiega che tutti e quattro hanno già superato una selezione per meriti e titoli nel 2018, anno al quale risale il primo contratto, e che ora, considerata la particolare congiuntura, è meglio e lecito (va sottolineato) procedere diversamente. "Il permanere dell’emergenza sanitaria – si evidenzia nell’emendamento – ha reso difficoltoso l’espletamento delle procedure di reclutamento del personale, allungandone notevolmente i tempi, data la necessità di rispettare (...) le misure di contenimento della diffusione dell’epidemia". Proprio per questa ragione l’emendamento, e la proroga dei contratti che porta in dote, possono essere considerati, secondo Anelli, "una misura di semplificazione organizzativa". Non è finita, però.

Nell’emendamento si spiega, poi, che la proroga "è volta a garantire la funzionalità operativa delle strutture regionali nel contesto del perdurare dell’emergenza epidemiologica" e "tenuto conto dello svolgimento di attività caratterizzate da un elevato grado di competenza tecnica e professionale". A proposito di competenze, Massimo Ghilardi – meglio ricordarlo – era assurto agli onori delle cronache già nel 2012 quando fu nominato direttore generale dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) subito dopo essere stato chiamato al Ministero dell’Istruzione da Mariastella Gelmini. Celebre rimase un tweet: "Il prof di ginnastica che diventa direttore dell’Ingv? In caso di terremoto sa correre via veloce". Ancor prima era stato assessore al Comune di Chiari (Brescia) per il Pdl. Quanto a Terruzzi, i suoi canali social sono una bacheca del salvinismo militante, a partire dai post sui porti chiusi, ed in passato è stato responsabile delle iniziative editoriale de “La Padania“. Da qui la reazione di Bussolati. "Non si capisce perché l’emergenza pandemica renda necessario prorogare solo alcuni contratti della struttura della Giunta regionale e non tutti. Perché non si fa altrettanto anche con quelli della sanità e delle società del sistema regionale impattate dalla pandemia – chiede il consigliere regionale dei Dem –? L’emendamento del capogruppo leghista sembra un provvedimento specifico per alcune persone e, pur non volendo entrare nel merito delle modalità di selezione del personale, è indubbio che alcune di queste sono politicamente molto affini a questa Giunta".

