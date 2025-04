La primavera porta con sé giochi sistemati dal Comune

Arriva la stagione primaverile e il Comune di Bresso porta “in dote“ altalene, scivoli e castelli di legno risistemati e rimessi in sicurezza: si è concluso infatti il piano municipale di manutenzione dei giochi e delle attrezzature sportive, che si trovano nei parchi pubblici e nei cortili dei plessi scolastici della città. In questi primi tre mesi del 2025 sono state monitorate e aggiustate quelle parti dei giochi che erano state danneggiate o rovinate, in particolar modo, dagli atti di vandalismo: invece, sono stati rimossi quelli che erano risultati pericolosi e non più idonei, dopo gli attenti controlli di check-up delle strutture. Gli interventi hanno interessato tutte le aree verdi municipali, dal centrale parco Renzo Rivolta di via Vittorio Veneto al parco comunale di via Milano, fino a quelle presenti nei quattro quartieri bressesi. Invece, al Parco del cimitero di via delle Rimembranze, sono stati sistemati gli arredi rimasti accessibili dopo l’avvio, a metà di febbraio, degli interventi di Pnrr che porteranno alla riqualificazione di due terzi del parco che circonda il camposanto locale. Per gli interventi il Comune ha speso 26.700 euro. Giu.Na.