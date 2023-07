La prima stagione senza Covid "La gente però ha le tasche vuote"

di Barbara Calderola

Lotta all’inflazione in vetrina: via i saldi, nei 2.300 negozi Confcommercio della Martesana si fa di tutto per accontentare gli amanti dello shopping "con sempre meno soldi in tasca". Donato Turba, presidente del mandamento di Melzo – un migliaio di attività – che riunisce tredici centri della zona (fra i quali Cernusco, Segrate, Pioltello, Peschiera) non ha dubbi: "Sarà una verifica, è la prima stagione vera senza Covid, ma ci sono guerra e caro prezzi. E potrebbero pesare sul bilancio finale. Cominciamo col dire che c’è molta più gente in vacanza che in passato".

Giuseppe Legnani, alla guida dell’armata dell’Adda Milanese, 500 esercizi da Trezzo a Inzago, parla della filosofia delle riduzioni: "È la ricerca dell’equilibrio fra il cliente che vuole l’affare e noi che abbiamo bisogno di liquidità per andare avanti".

Nel settore ci sono "tremila dipendenti", il commercio è una fetta essenziale del Pil di casa. "Per questo mi auguro che l’avvio in sordina dovuto alle tante partenze lasci il posto a un certo movimento nel weekend, anche se le famiglie hanno il freno a mano tirato – dice Turba – fra mutui alle stelle, la maggior parte aveva il variabile e ora si ritrova con aumenti significativi, e caro carrello. Con questo quadro è difficile fare previsioni. L’abbigliamento non ha tirato, l’auspicio è che gli sconti rimedino a un periodo in chiaroscuro".

La caccia al ribasso arriva "dopo una stagione discreta" per Legnani, "anche se lo scenario non è dei migliori. Chi ha tirato la cinghia fin qui con il taglio dei prezzi potrebbe concedersi qualche strappo".