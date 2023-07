La preghiera di Delpini "Mai nessuno sia più in pericolo dove abita"

di Marianna Vazzana

"Forse non immaginavi che fosse così doloroso morire, e in modo così tragico. Infine, però, una pace. Ecco, voi che siete morti, chiedete a Dio una consolazione per i vostri cari, i vostri familiari, che restano sgomenti per questa tragedia. Fate una carezza a chi non può più accarezzare il vostro volto né stringere la vostra mano. Per questo stasera preghiamo, perché i familiari delle vittime ricevano un messaggio di consolazione". Si rivolge alle vittime dell’incendio, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini. Le chiama per nome ("Nadia, Laura, Mikhail, Anna, Loredana, Paola") durante il Rosario a cui ha partecipato nel quartiere, alla parrocchia di San Michele arcangelo e Santa Rita tra piazza Gabrio Rosa e via dei Cinquecento, a pochi passi dalla Rsa Casa per Coniugi che ha preso fuoco venerdì notte trasformandosi in una trappola mortale per sei anziani, due uccisi dalle fiamme e gli altri quattro per il fumo respirato. E altri 81 sono rimasti intossicati. A decine hanno riempito la chiesa. Molti in lacrime o con il volto coperto dalle mani, per disperazione. Perché la tragedia ha scosso tutta la città: "Lì dentro – il commento di una donna – potevano esserci i nostri cari. È terribile". Sulle prime panche, rappresentanti istituzionali tra cui gli assessori Lamberto Bertolè (Welfare) e Marco Granelli (Sicurezza), oltre a rappresentanti del Comune e del Municipio 4.

L’arcivescovo ringrazia tutti, "voi presenti", dice ai cittadini, e "i rappresentanti delle istituzioni".

Nella sua preghiera si rivolge non solo ai familiari ma anche a chi "quella notte" ha prestato soccorso, personale della casa e vigili del fuoco, perché "sentano la nostra gratitudine" per essersi dati da fare nella "notte del fumo, del fuoco, la notte del terrore. Chi può immaginarsi che cosa sia capitato l’altra notte. Al pensarci siamo invasi dall’angoscia. E fratelli e sorelle intrappolati nella casa dove si stava bene e si cantava e si faceva festa e si pregava Dio per i vivi e per i morti. E quella notte, tremenda notte. E gente che corre, gente che chiama, gente che viene in soccorso. E un abbraccio, una parola buona per rassicurare, per quanto il soccorritore sia anche lui spaventato. E in fretta, in fretta, per mettersi in salvo. E accompagnare, trasportare, prendere in braccio una vita leggera che trema di paura. In fretta, in fretta, in salvo". Corpi adagiati sulle lenzuola e trascinati fuori, sul marciapiede, verso la salvezza.

Un pensiero per i feriti, che "invocano presenze amiche e cure per avere sollievo. Per questo stasera preghiamo, perché le premure affettuose offrano alle persone ferite una testimonianza della tenerezza di Dio". E poi "preghiamo perché le case non facciano mai paura, perché sempre si provveda perché nessuno sia in pericolo là dove abita". Parole precedute durante l’incontro dai “misteri dolorosi e da quelli gloriosi“, "perché l’invito – è il messaggio della parrocchia – è riaffidarci alla speranza".

Sul sagrato, prima anacora di entrare, l’arcivescovo riflette sul fatto che "una tragedia così profonda ferisce i famigliari prima di tutto, fa soffrire gli ospiti della casa e preoccupa tutti noi sulle condizioni di sicurezza". Che devono esserci per tutti.