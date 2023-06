La polizia locale compie 60 anni Messa e monumento ai caduti

Correva l’anno 1963, in Comune c’era il sindaco Giovanni Tanzi, eletto nel 1955 e in carica fino al 1970. Fu deciso di dare alla cittadina un servizio di controllo e vigilanza adeguato e come comandante fu scelto Francesco Ardito, ex ufficiale militare che arrivava dall’esperienza di Milano. Cusano ha celebrato il 60esimo anniversario della polizia locale. "Il primo gruppo prevedeva la presenza di sei uomini, di cui due con compiti specifici di vigilanza e rispetto del buon comportamento e quattro motociclisti, con moto Guzzi, che avevano il compito di perlustrare le strade e segnalare eventuali problemi", ricorda il sindaco Valeria Lesma. Dopo la messa al Santuario in suffragio degli agenti defunti, è stato scoperto un monumento alla loro memoria nel cimitero cittadino. "Una mattinata molto sentita e commovente, ma anche l’occasione per rivedere tanti volti che sono passati da Cusano, a partire dallo storico primo comandante Francesco Ardito e tanti altri in meritato congedo o in altri territori", ha commentato il primo cittadino, che ha ringraziato i 18 agenti 14 agenti, 3 ufficiali e il comandante Massimo Pietro Misseri. La.La.