La polizia locale arresta il pusher dell’ossicodone

Continuano i controlli della polizia locale per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nella zona del Rondò, a Sesto San Giovanni. Durante l’ultimo pattugliamento effettuato nel quartiere, infatti, gli agenti hanno portato a termine un’altra operazione, dopo un servizio di appostamento e hanno arrestato un pusher. In manette è finito un 24enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Il malvivente è stato fermato mentre si aggirava con fare sospetto attorno alle aiuole di piazza Martiri di via Fani. Dopo aver osservato i suoi movimenti, l’uomo è stato perquisito: in tasca nascondeva alcune dosi di droga, pronte a essere vendute al dettaglio ai clienti che sembrava aspettare proprio a due passi dalla fermata della metropolitana. Gli agenti, però, hanno deciso di approfondire la situazione, verificando anche la "base" scelta dall’egiziano per la sua attività.

In questo modo i ghisa hanno effettuato successive verifiche proprio nelle aiuole, dove il 24enne stazionava. L’intuizione era corretta: tra i cespugli sono stati trovati oltre 80 grammi di hashish e diverse pasticche di

ossicodone, l’oppioide simile alla morfina.

