La picchia per gelosia e la minaccia di morte: arrestato

Un ristoratore turco di 35 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri a Paderno Dugnano per aver picchiato la moglie sospettata di tradimento.

Secondo lui la donna aveva una relazione con un altro. La coppia, con figli piccoli, aveva litigato sempre a causa della gelosia del coniuge, e la donna, nei giorni scorsi, aveva chiesto ad alcuni parenti stretti di ospitarla a casa loro.

Il compagno però si era presentato anche a casa loro, invitandola a salire a bordo della sua auto per un chiarimento.

A quel punto si è allontanato dal centro abitato e appena si è sentito al riparo ha cominciato a picchiarla con un ramo, minacciandola di morte. L’ha poi riportata dai familiari i quali, visto come era ridotta, hanno chiamato il 112 e le gazzelle di San Giuliano hanno fatto scattare le manette ai polsi dell’aggressore.

Bar.Cal.