.La partenza lenta sotto la pioggia Comprano solo giovanissime e stranieri

di Mariachiara Rossi

Pochi pacchetti e code non pervenute. Il primo giorno di saldi a Milano ritrae una situazione critica ma facilmente prevedibile. La sessione estiva di scontistica promossa nelle attività commerciali meneghine, catene o piccole boutique di accessori e abbigliamento tutt’al più, è quasi esclusivamente appannaggio di turisti stranieri, che in questo periodo dell’anno mettono in stand-by il tour lungo la penisola per fare affari e trovare qualche buona occasione. Oppure come capita nella maggior parte dei casi, per portarsi avanti con gli acquisti in vista della prossima stagione, arrivando per primi su capi che fra qualche mese andrebbero a ruba e che all’estero sono difficilmente reperibili.

Hannah ed Elias, una giovane coppia ventenne proveniente da Francoforte in Germania, ha deciso di prendersi una giornata di riposo da musei e munumenti per visitare le vie più famose dello shopping meneghino decidendo però di fermarsi a comprare solo in catene d’abbigliamento low cost: "Abbiamo acquistato articoli sportivi con un budget totale di circa 200 euro a testa e domani ripartiremo per Venezia" racconta Hannah, studentessa 22enne.

C’è chi però come Lilian e Radu, coppia di 55 anni, ha deciso di venire in Italia dalla Moldavia proprio per l’occasione e scatenarsi in uno shopping molto più audace: "Milano è la capitale della moda italiana e non ci saremmo mai persi questa occasione. Abbiamo notato prezzi molto allettanti così abbiamo deciso di pensare non solo all’estate ma anche a quando torneremo alla tradizionale routine a settembre. Sborseremo in totale dai 2500 ai 3000 euro" raccontano i coniugi che nella loro breve escursione hanno portato con sé anche il nipote di dodici annni proveniente dalla Nuova Zelanda, evidentemente affascinato da quello che per un amante della moda può essere considerato un vero e proprio paese dei balocchi. Non vale lo stesso discorso però, per le decine di ragazzi e ragazze dell’hinterland che sono usciti a mani vuote dagli esercizi commerciali lamentando saldi che negli effetti si applicano solo ad alcuni tipi di articoli e che puntualmente si fermano al 10% o al 20% in questi primi giorni di promozione. Micol ha pensato bene di recarsi nello store Lego di San Babila per fare un regalo al proprio ragazzo appassionato del genere e acquistare qualcosa anche per sé ma il gioco prescelto, una Batmobile, non rientrava tra i prodotti con etichetta a ribasso. Giada Faccini e la compagna di banco Giada Riggio hanno preso il treno di prima mattina da Lecco per festeggiare la maturità con qualche acquisto mirato: "Una borsa, delle scarpe e un paio di jeans, ma non possiamo superare i 150 euro di spesa. I nostri saldi si fermano qui per quest’estate".

Niente di eccessivo dunque, nessuna spesa superflua, al contrario si mira al capo di cui si ha davvero bisogno, a volte non guardando in faccia nemmeno al costo. Tuttavia come da previsioni gli esercenti non possono fare a meno di criticare la scelta di posticipare l’avvio della sessione: "Dobbiamo essere onesti, oggi sembra un giorno come un altro. Qui di solito entrano circa 11mila persone al giorno, e considerando che sono iniziati i saldi, possiamo dire con certezza che oggi e nei prossimi giorni avremo stime negative in termini di ricavi rispetto alle scorse settimane. Speriamo di rifarci nel weekend" racconta il responsabile di Diesel in piazza San Babila.