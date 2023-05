La panchina inclusiva Terzo attacco in 10 giorni

di Marianna Vazzana

MILANO

"Stanotte, con “eroico atto di coraggio”, nel buio e di nascosto, il vigliacco, o i vigliacchi, hanno nuovamente ricoperto la panchina arcobaleno". Lo scrivono Caterina Antola, presidente del Municipio 3, e l’assessore Dario Monzio Compagnoni, che sporgeranno denuncia. Non c’è pace per la panchina inclusiva di viale Maria Grazia Cutuli al quartiere Rubattino inaugurata sabato 20 maggio e presa di mira dai vandali per la terza volta. La prima, quando qualcuno ha rimosso i teli protettivi dopo la realizzazione. Poi, la notte tra il 20 e il 21 maggio, quando è stata imbrattata di bianco ed è rimasta senza targa. Dopo i raid, i cittadini dell’associazione ViviRubattino l’hanno ridipinta.

Ma ieri notte è stata imbrattata di nuovo, di verde. Rovinata anche quella vicina, dedicata alle donne iraniane. Cancellate pure le targhe della panchina gialla dedicata a Giulio Regeni. E non è stato l’unico attacco: in piazzetta Capuana è comparsa una scritta omofoba contro l’assessore di Municipio 8 Fabio Galesi, che ha ricevuto solidarietà dal Pd e da più gruppi consiliari.