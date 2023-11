La nuova via Mantegna festeggia il restyling fra bancarelle e moda

Pista ciclabile, nuovi lampioni, 73 posti auto, tre aree di carico e scarico e soprattutto 450 alberi e arbusti che ornano la strada da quando è stata oggetto di un restyling completo. Qualche giorno fa il battesimo di via Mantegna: bancarelle e moda per l’arteria completamente rinnovata, a Pioltello. Una giornata di shopping nel sole novembrino ha portato fra i banchi in arrivo da Forte dei Marmi il pubblico delle grandi occasioni da tutta la zona. "Un successo straordinario oltre ogni previsione", dice Paola Ghiringhelli, assessora al Commercio.

Bar.Cal.