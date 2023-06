La nuova piscina si farà Via libera della giunta la palla passa al consiglio

di Alessandra Zanardi

Luce verde alla nuova piscina. La giunta comunale ha detto sì alla costruzione di un impianto natatorio che, comprensivo anche di un’area all’aperto, finalmente doterà San Giuliano di uno spazio attrezzato anche per il nuoto estivo. Un’operazione da 12 milioni 610mila euro, da realizzare attraverso una partnership pubblico-privato nell’ex maneggio di via Risorgimento.

La proposta che ha ricevuto l’ok dall’esecutivo locale - dopo una lunga disamina da parte degli uffici comunali - arriva da un’Ati, un’associazione temporanea d’imprese, dove figurano un soggetto realizzatore, un gestore e l’istituto finanziario che erogherà il credito per la costruzione dell’opera.

La proposta prevede, attraverso la formula del leasing, l’affidamento della progettazione esecutiva, la realizzazione, la manutenzione e la gestione dell’impianto per la durata complessiva di 20 anni. Dopo l’imprimatur della giunta, ora la palla passa al consiglio comunale, che si pronuncerà l’ultima settimana di giugno. Ecco intanto qualche numero. Il progetto si sviluppa su una superficie di 13mila 200 metri quadrati. Il nuovo impianto sarà dotato al suo interno di tre vasche: una da 25 metri e 8 corsie, una per i corsi di aquagym e idrobike e una di apprendimento. All’aperto sarà realizzata una vasca da 25 metri e 4 corsie, unita ad una zona relax con idromassaggio, uno spray park per i più piccoli, un solarium con ombrelloni e punto ristoro. L’impianto non avrà solo una vocazione sportiva, ma aprirà le porte anche a scolaresche, anziani e disabili per attività terapeutiche e socializzanti. "Con la delibera di giunta - osserva il sindaco Marco Segala - si è segnato un punto fermo e rilevantissimo sul centro natatorio e la proposta di partenariato. Un’istruttoria complessa che ha visto il lavoro sinergico di diversi settori dell’Ente, di società esterne specializzate e un confronto serrato coi proponenti al fine di migliorare il progetto. Il leasing finanziario è una formula innovativa per la realizzazione di opere pubbliche che minimizza i rischi per la pubblica amministrazione, anche perché non comporta esborsi fino al collaudo delle opere". Il sindaco ricorda inoltre che "questa opera pubblica è in cima alle priorità dei sangiulianesi, come dimostrato anche dall’ultima indagine di citizen satisfaction". Si punta al 2026 per avere pronto l’impianto.