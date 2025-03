La nuova piazza Sicilia: "Tra compiti e ping pong. È un’alternativa ai locali"

Un nuovo spazio di socialità nel quartiere della Maddalena, tra piazza De Angeli e via Washington. Un’area pedonale, davanti all’ingresso della scuola Umberto Eco, arredata con panchine, rastrelliere, piante in vaso, tavoli da ping pong e da picnic. Riqualificata nel 2020 per rendere più sicuro il passaggio degli alunni, piazza Sicilia si propone anche come spazio d’incontro per l’intero quartiere.

"Hanno chiuso al traffico uno spicchio di rotonda: ora è una delle cosiddette ’Piazze aperte’, molto frequentata a tutte le ore", racconta Lisa Monaldi, che lavora vicino. "Oltre ai bambini, ci sono ragazzi che giocano a ping pong", spiega Guillaume Lefevre, che vive in zona. "Tanti giovani fanno i compiti e giocano a carte sui tavolini, ma sempre in un clima sereno - aggiunge Laura Tocci, un’altra residente - È un’alternativa ai locali, dove passare il tempo senza essere costretti a consumare: se è così frequentata vuol dire che ce n’era bisogno".

Peccato però che i disegni sull’asfalto si siano scoloriti con gli anni: ora rimane solo qualche macchia verdognola sparsa qua e là.

Thomas Fox