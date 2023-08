La notte infernale di Milano: 150 anziani evacuati dopo i soccorsi

"Sento ancora quelle urla nella testa". Era la mattina di venerdì 7 luglio e i vigili del fuoco erano ancora all’opera tra le mura della Rsa “Casa per Coniugi“ di via Dei Cinquecento a Corvetto, dove le fiamme divampate nella notte hanno tolto la vita a 6 persone e causato 81 feriti. A parlare, in quel momento, era una delle ausiliarie socio-assistenziali stremata dopo una notte passata a soccorrere gli anziani, moltissimi trascinati sul marciapiedi avvolti nelle lenzuola. E le richieste di aiuto sembravano non finire mai.

Secondo quanto ricostruito, a dare l’allarme è stata la sessantanovenne Nadia Rossi, che ha telefonato alla custode segnalando l’incendio vicino al letto della compagna di stanza (la 605) Laura Blasek, di 86 anni. L’orario? Un’operatrice di turno al secondo piano ricorda di aver guardato l’orologio quando la custode e l’addetto antincendio le chiesero indicazioni per raggiungere la stanza. Era l’1.08. Le due donne sono morte carbonizzate. Le altre quattro vittime, tra cui un uomo, sono rimaste intossicate: Paola Castoldi, di 75 anni, Loredana Labate, di 84, Anna Maria Garzia, più grande di un anno, e Mikhail Duci, di 73. Poi gli oltre 150 ex ospiti della Casa, inclusi un’ottantina di degenti in un’ala non interessata dall’incendio ma dichiarata inagibile con tutta la struttura, sono stati trasferiti da Areu in Rsa della città, dell’hinterland, della Brianza e del Mantovano. Immediata l’apertura di un fascicolo, i cui magistrati titolari sono l’aggiunto Tiziana Siciliano e il pm Maura Ripamonti. M.V.