“La nostra casa“ sta nascendo: "La comunità aiuta i disabili"

Festeggia cinquant’anni con una serie di eventi e un progetto ambizioso per il futuro l’associazione La Fra di Lainate che si occupa di persone con disabilità e delle loro famiglie. Ma non da sola. Il progetto “La nostra casa“, che sta sorgendo in un vecchio edificio di via Litta 5153 in fase di ristrutturazione, verrà illustrato venerdì 24 alle 21 nella sala Capriate di Villa Litta durante un incontro pubblico per condividere con i lainatesi percorso e modalità di sostegno.

"Si tratta di una nuova e moderna struttura, pensata per favorire l’autonomia delle persone disabili, per il loro inserimento nella vita della comunità e per offrire sollievo alle loro famiglie – dichiara Pietro Romanò, presidente di La Fra –. Un’idea progettuale nata dall’osservazione della realtà: il bisogno di sostegno delle famiglie con figli disabili adulti, la necessità di fare rete per continuare a sostenerli, le situazioni economiche sempre più precarie per l’avanzare dell’età". Anche la scelta del luogo dove realizzare la nuova casa dell’associazione non è stata casuale, sta sorgendo in un edificio storico in disuso da oltre mezzo secolo proprio nel centro storico lainatese. "La scelta di realizzare il progetto ‘La nostra casa’ in spazi fortemente integrati nel tessuto sociale della città è stata consapevole e voluta, anche se più impegnativa economicamente e burocraticamente rispetto ad altre soluzioni – continua il presidente –. Offrirà un contributo importante al processo di riqualificazione dell’area e diventerà richiamo permanente a tutta la comunità a porre attenzione a chi è maggiormente disagiato, perché solo prendendosi cura di chi ha bisogno si costruisce la casa comune che è la città. Questo permetterà di accelerare il processo di de-istituzionalizzazione delle persone con disabilità, migliorando la loro autonomia e offrendo nuove opportunità". Qui, in via Litta, ci saranno due appartamenti, lo sportello di counseling per l’autismo, i laboratori creativi e occupazionali, il “fuori orario“ con servizi e iniziative in orari tradizionalmente non coperti, il luogo di ascolto “help for families“ riservato alle famiglie ma anche a chi desidera collaborare, sale polifunzionali e tanto verde in un’area riservata al giardino e all’orto.